نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي ميلانو أزرق.. إنتر ميلان يكتسح ميلان بخماسية قاسية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق إي سي ميلان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وكانت أحداث مباراة إنتر ميلان وميلان قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة إنتر ميلان وميلان

سيطر لاعبي إنتر ميلان على مجريات الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى ميلان.

وسجل هنريك مخيتريان هدف إنتر ميلان الأول في شباك الروسونيري عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ديماركو وذلك في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة نجح ماركوس تورام في تسجيل هدف إنتر ميلان الثاني في شباك ميلان عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب دومفريس.

حاول الفريق الضيف تسجيل هدف تقليص الفارق وتمكن رفائيل لياو في تسجيل هدف ميلان الأول في شباك الإنتر في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب أوليفيه جيرو.

وجاء هنريك مخيتريان مرة أخرى في الدقيقة السبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليوقع على هدفه الثاني، والثالث لصالح إنتر ميلان في شباك ميلان عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب لاوتارو مارتينيز.

وحصل لاعبي إنتر ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة تمكن هاكان من تسجيلها بنجاح وذلك في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

واختتم فراتيسي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في شباك ميلان في الدقيقة الرابعة والتسعين من عمر المباراة.

هدأ رتم المباراة فيما تبقى من دقائق وتبادل لاعبي الفريقين العديد من التسديدات لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي

ورفع إنتر ميلان رصيده عند النقطة الثانية عشر متواجدًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي في حين تجمد رصيد ميلان عند النقطة التاسعة في المركز الثالث.