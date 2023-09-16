نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024 بعد فوز الإنتر على ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع" الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2024-2023، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان على نظيره اي سي ميلان في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

نتيجة مباراة إنتر ميلان ضد نظيره ميلان في الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان من تحقيق فوزا صعبا على نظيره نادي اي سي ميلان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة انتر ميلان وميلان

إنتر ميلان، 12 نقطة

يوفنتوس، 10 نقاط

ميلان، 9 نقاط

ليتشي، 7 نقاط

أتالانتا، 6 نقاط

نابولي، 6 نقاط

هيلاس فيرونا، 6 نقاط

فروسينوني، 4 نقاط

فيورنتينا، 4 نقاط

بولونيا، 4 نقاط

تورينو، 4 نقاط

ساسولو، 3 نقاط

لاتسيو، 3 نقاط

مونزا، 3 نقاط

جنوي، 3 نقاط

ساليرنيتانا، نقطتان

أودينيزي، نقطتان

روما، نقطة واحدة

كالياري، نقطة واحدة

إمبولي، دون نقاط

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.

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