نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان ضد ميلان اليوم السبت 16-9-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث المباراة القوية والمثيرة التي جمعت بين إنتر ميلان وعدوه اللدود إي سي ميلان ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة إنتر ميلان وميلان

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان أمام نظيره فريق الإنتر بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في رابع جولات الكالتشيو.

أهداف مباراة إنتر ميلان وميلان

وسجل هنريك مخيتريان هدف إنتر ميلان الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ديماركو، والثالث في الدقيقة السبعين بصناعة مارتينيز.

واستطاع ماركوس تورام تسجيل هدف إنتر ميلان الثاني في شباك ميلان عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب دومفريس.

ونجح رفائيل لياو في تسجيل هدف ميلان الأول في شباك الإنتر في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر الشوط الثاني المباراة.

وفي الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة حصل لاعبي إنتر ميلان على ركلة جزاء تولى هاكان مهمة اسجيلها بنجاح.

وتمكن فراتيسي هدف الإنتر الخامس في شباك ميلان في الدقيقة الرابعة والتسعين من عمر المباراة.