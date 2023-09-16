علي فرج يتوج ببطولة قطر الدولية للاسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن المصنف الأول عالميا علي فرج من الفوز بقلب بطولة قطر الدولية للاسكواش بعد فوزه علي البيروڤي دييجو إلياس بنتيجة مجموعات 3-1 في مباراة رائعة وقوية بين اللاعبين وسط حضور جماهيري كبير.

تتويج علي فرج ببطولة قطر للاسكواش

وتمكن علي فرج من تحقيق الفوز بنتائج مجموعات 15-13، 11-5، 8-11، 11-9 خلال مدة زمنية 69 دقيقة.

وعبر علي فرج عن سعادته للفوز باللقب وأهدى الفوز لمصر وجماهير مصر في كل مكان من محبي لعبة الاسكواش كما شكر الحضور الجماهيري المصري القطري بالبطولة.

وأكد علي فرج أن المنافسة في البطولة لم تكن سهلة على الإطلاق وأن منافسه أدى مباراة قوية في مباراة تستحق أن تكون نهائي بطولة من أقوى بطولات الاسكواش بالعالم.

واختتمت أمس منافسات السيدات بتتويج هانيا الحمامي بفوزها على نور الشربيني ليكون لقبي الرجال والسيدات في قبضة الاسكواش المصري الذي يواصل تربعه على عرش اللعبة.