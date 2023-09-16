نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. سفير مصر بالدوحة لـ "الفجر": سعدت بتتويج علي فرج.. والجمهور المصري رائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سعادة السفير المصري بالدوحة دكتور عمرو الشربيني عن سعادته بفوز على فرج وتتويجه ببطولة قطر الدولية للاسكواش Qterminals والتي أقيمت بالدوحة على مدار أسبوع في الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

لقاء سفير مصر بالدوحة لـ الفجر الرياضي

كما أكد أن البطولة تعد ملتقى لأقوى نجوم اللعبة وأن علي فرج أكد مايتردد أنه "السيد الرائع" في عالم الاسكواش وقدم مباراة قوية تليق بممثل مصر والمصنف الأول عالميا.

وعبر الدكتور عمرو الشربيني عن سعادته بالحضور المصري بالبطولة والذي أثر بشكل واضح على أداء لاعبي مصر في البطولة.

واختتمت اليوم بطولة قطر الدولية للاسكواش حيث توجت هانيا الحمامي بلقب السيدات أمس كما توج علي فرج بلقب الرجال اليوم.