نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب النصر: الدوري السعودي قوي وسيصل لمستوى عال.. وهذه نصيحتي للمهتمين بتطوير اللعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، عن فوز فريقه اليوم على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مدرب النصر ينصح المهتمين بتطوير اللعبة

كاسترو قال في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:"كانت مباراة صعبة ضد فريق محترم كثيرا والمباراة جاءت بعد معسكر المنتخب وقبل كأس آسيا وهذا ما زاد صعوبتها".

وأضاف:"وجدنا صعوبة في تسجيل الهدف الأول وبعد الهدف الثاني شعرنا بأننا تمكنا من المباراة".

وتابع:"اليوم لم يطبق لاعبي النصر ما طلبته منهم وأعطينا الخصم فرص كثيرة ولم نتحكم بالمباراة مثلما فعلنا في المباريات الماضية".

وواصل:"في العادة إذا حضر أفضل اللاعبين فمن الطبيعي أن يصبح 'دوري كبير'، وفي الوقت الحالي الدوري السعودي يوجد فيه تجانس بين السعوديين والأجانب وهذا يحتاج وقت لتظهر نتائجه".

وزاد:"الدوري السعودي قوي وسيصل لمستوى عالٍ، ولكن أنصح المهتمين بتطوير اللعبة بالاهتمام باللاعبين الشبان لكي يساعد في تطوير اللاعبين".

وأشار:"أنا تفكيري في المباراة نفسها واليوم لم يأتي لاعب ويقول أنني مُتعب".

وأكمل:"مع تطور كرة القدم في العالم، وسرعة الاستشفاء مع وجود أخصائيين، تستطيع 'علميًا' إعداد اللاعبين بدنيًا بعد 48 ساعة من أي مباراة لكن التعب في الغالب 'ذهني' وهو ما يقلل مستوى اللاعب".