نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد مباراة برشلونة القادمة في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024 بعد تخطي عقبة ريال بيتيس بخماسية رائعة خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

ما هو موعد مباراة برشلونة القادم؟

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على نظيره نادي ريال بيتيس بخماسية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت والموافق 16 سبتمبر ضمن لقاءات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنظيره نادي سيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مباراة هامة وقوية أمام نظيره نادي سيلتا فيجو مساء السبت القادم والموافق 23 سبتمبر من منافسات الليجا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل أحداث مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُذكز أن برشلونة يتواجد في المركز الثاني برصيد اثنى عشر نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز السابع برصيد ثمان نقاط.