نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز اليوم الأحد مواجهة قوية تلك التي يلاقي فيها فريق نادي الجيش الرواندي لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

وتستضيف أرضية ميدان الملعب الاقليمي في نيامبرامبو مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز التي يمني فيها رفقاء رمضان صبحي النفس بتحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في ملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق فعاليات مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

تنقل فعاليات مباراة بيراميدز والجيش الرواندي عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 4 الناقل الحصري لمباريات الكاف في الشرق الأوسط.

