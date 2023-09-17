نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلعب نادي بيراميدز اليوم الأحد ضد فريق نادي الجيش الرواندي في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الجيش الرواندي

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للنادي السماوي على التشكيلة التي ستدخل تلك المواجهة منقوصًا من خدمات أهم لاعبيه رمضان صبحي بداعي الإصابة.

وسيلعب بيراميدز مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - عبد الله السعيد.

الهجوم: فخري لاكاي.

وتنطلق فعاليات مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.