رؤوف جاسر: أدعم قائمة حسين لبيب بانتخابات الزمالك.. ولا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد رؤوف جاسر، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يدعم قائمة حسين لبيب في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

رؤوف جاسر: أدعم قائمة حسين لبيب بانتخابات الزمالك

وقال رؤوف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتعجب من ترشح علاء مقلد وخالد لطيف بالانتخابات في ظل حالة الرفض التي واجهها الثنائي من الرأي العام".

وأكمل: "الثنائي لم يكن له دور بالمجلس السابق، ومرتضى لم يحترم مجلسه، أحب لطيف على المستوى الشخصي ومقلد شخص طيب".

وتابع: "لا أعلم سبب ترشح فاروق جعفر بانتخابات الزمالك، لا أعتقد أنه سيفوز بمنصب رئيس النادي".

وأشار: "صورة هاني العتال وهشام نصر تذكرني بأيام الزمالك المحترمة".

وأكد: "أدعم قائمة حسين لبيب وأطالب عمومية النادي بانتخابها".

وأتم: "عبد المجيد سليم الأنسب لمنصب أمين الصندوق لكني سأنتخب حسام المندوه، كما قررت منح صوتي لمروة الرفاعي على منصب عضو فوق السن".

