نتائج متفاوتة بدوري الشباب فـي المجموعات الست

خرجت الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري تحت 19 سنة بنتائج متفاوتة في مختلف المجموعات، ففي المجموعة الاولى تعادل قريات وبوشر بدون اهداف وفاز نادي عمان والسيب بنتيجة 3/‏2 جاءت اهداف عمان عبر ربيع السنيدي وسالم اليحيائي والمنذر الحارثي، فيما سجل للسيب سعيد الغنبوصي وعماد الحديدي وفي المجموعة الثانية فاز عبري على البشائر بثلاثية سجلها عبدالمالك العبري وجاسم العلوي وهدف سجله مدافع البشائر بالخطأ في مرماه وفاز الحمراء على فنجاء بهدف محمد الهنائي وفاز سمائل على بهلا بنتيجة 6/‏1 جاءت اهداف سمائل عن طريق الوارث الهشامي وبلعرب اليعربي الهيثم الشكيلي هدفين وبشار المحاربي وجهاد المحاربي وجاء هدف بهلاء عبر ايهم العميري، وفي المجموعة الثالثة فاز صحار على مجيس بهدفين لهدف احرز اهداف صحار عبدالله المقبالي هدفين وهدف مجيس جاء عبر محمد الزعابي وتمكن صحم من الفوز على النهضة بثلاثية نظيفة احرزها عمار الشرقي هدفين وعبدالله الشرقي هدفا وفي المجموعة الرابعة فاز ظفار على النصر بهدف جارب الغساني وفاز صلالة على الاتحاد بهدفين دون مقابل احرزهما اكرم شرف الدين وسعيد البرعمي وفي المجموعة الخامسة فاز الرستاق على الخابورة 3/‏2 تقدم الرستاق عبر معتز السيابي وبعدها احرز الخابورة هدفين عبر صادق الزعابي ونصر القطيطي وسجل بعدها الرستاق هدف التعادل والفوز عبر احمد الهلالي وزياد المحفوظي وفاز السويق على الشباب بثلاثية نظيفة سجل الاهداف وائل المشيفري وناظم الجلبوبي ومؤيد البكاري اما في المجموعة السادسة فقد فاز جعلان على المضيبي 3/‏1 تقدم جعلان بهدفين عبر عمر الدريعي والحارث المشايخي وسجل بعدها المضيبي عبر الباسل الحبسي وعاد جعلان واحرز الهدف الأخير عبر اللاعب عواد المشايخي وتمكن الوحدة من الفوز على بدية بثلاثية نظيفة احرز اهداف الوحدة احمد الزرعي وأشرف الغيلاني وعلي العلوي.

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