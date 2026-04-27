تورينو يخمد انتفاضة الإنتر

تورينو يخمد انتفاضة الإنترعطل تورينو مسيرة إنتر ميلان نحو تحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل 2-2، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من "الكالتشيو".

بدأ إنتر في طريقه لتحقيق فوز سهل بعد أن سجل ماركوس تورام الهدف الأول في الدقيقة الـ23، ثم ضاعف يان بيسيك تقدم فريقه في الدقيقة الـ61 (بعد 16 دقيقة من بداية الشوط الثاني)، لكن تورينو نجح في العودة إلى المباراة؛ حيث قلص جيوفاني سيميوني الفارق في الدقيقة 70، قبل أن يدرك نيكولا فلاسيتش التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ79.

ورفع إنتر ميلان رصيده، الذي تعادل للمرة الأولى بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات، إلى 79 نقطة بفارق عشر نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل أربع جولات من النهاية ويكفيه الفوز في الجولة المقبلة لضمان التتويج بلقب المسابقة للمرة 21 في تاريخه والأولى منذ موسم 2023-2024.

على الجانب الآخر، رفع تورينو رصيده إلى 41 نقطة في المركز 13.