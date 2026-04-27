” نهاية الرحلة ” ليفاندوفسكي يرحل عن نادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:33 صباحاً - أكد الصحفي الموثوق "جوليام بالاغ" أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغادر صفوف نادي برشلونة رسمياً عقب نهاية الموسم الجاري 2025-2026، وجاء هذا القرار بالاتفاق المشترك بين اللاعب وإدارة النادي الكتالوني، لينهي الهداف القدير رحلته في "كامب نو" بعد مسيرة حافلة بالأهداف والتتويج بلقب الليجا مرتين ويقترب من البطولة الثالثة هذا الموسم.

اتفاق متبادل ينهي رحلة "روبرت ليفاندوفسكي" في كتالونيا

أوضح بالاغ أن الجلسات الأخيرة بين وكلاء ليفاندوفسكي والمدير الرياضي ديكو أسفرت عن صيغة توافقية لرحيل اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، وذلك قبل عام من نهاية عقده الفعلي. ويسعى برشلونة من هذه الخطوة إلى تخفيف فاتورة الرواتب الكبيرة وفتح المجال للتعاقد مع مهاجم شاب يقود المشروع الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وجهة ليفاندوفسكي المقبلة تحت الأنظار

بمجرد إعلان خبر الرحيل، بدأت التكهنات تشير إلى الوجهة القادمة للهداف البولندي، حيث تبرز أندية الدوري السعودي (دوري روشن) والدوري الأمريكي كأبرز المهتمين بضمه في صفقة انتقال حر.

وسيكون ليفاندوفسكي متاحاً في الميركاتو الصيفي المقبل كأحد أهم الصفقات المجانية، وسط ترقب لإعلانه الرسمي عقب نهاية آخر مباريات برشلونة في الليجا.