الحكومة: وقف العمل بقرار غلق المحال 11 مساء.. والعودة للمواعيد الطبيعية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 04:18 صباحاً - دوت الخليج_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وكذلك على المستوى المحلي.

وتناول رئيس الوزراء جهود مختلف جهات الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وما يتم إعداده من سيناريوهات مختلفة وفقًا لتطورات الصراع واتساع نطاقه، مشيرًا إلى التنسيق المستمر لتأمين أرصدة واحتياطات من السلع والمنتجات البترولية بكميات ومدد طويلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يسهم في تلبية المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب، بما يضمن توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وتابع موقف إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء وترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة، بما ينعكس على كفاءة تشغيل المرافق الحيوية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد رستم عرضًا حول انعكاسات الأزمة على توقعات النمو والتضخم، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بـ3.4% عام 2025، مع تراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة والغذاء، وعزوف المستثمرين عن المخاطر.

كما استعرض التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم والتجارة العالمية، والتي يتوقع أن تنخفض من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: وقف العمل بقرار غلق المحال 11 مساء.. والعودة للمواعيد الطبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.