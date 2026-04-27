برقيات تهنئة من الرئيس السيسى إلى هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 01:27 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى كل من، الملك فيليم ألكسندر ملك هولندا، وروب جيتن رئيس وزراء هولندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية. كما أوفد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. وبعث السيد رئيس الجمهورية - أيضاً - ببرقية تهنئة إلى الرئيس جان لوسيان كوسي سافي دي توفيه رئيس الجمهورية التوجولية ؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.