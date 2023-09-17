النهضة يقص شريط دور المجموعات عبر بوابة العهد اللبناني باستاد السيب

– فـي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

– الأخضر يعاني «الأمرين» بين إصابات وإرهاق بدني جراء رحلة أميركا للاعبي المنتخب

متابعة ـ صالح البارحي:

يقص الراقي النهضاوي من ساحة ستاد السيب في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم شريط أولى مبارياته في دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي نظيره نادي العهد اللبناني في مهمة محددة يسعى النهضة بأن تكون له خير بداية تعينه في مشواره القادم من أجل التأهل للمراحل القادمة، الفريق الأخضر بقيادة مدربه الوطني حمد العزاني تجهز لهذه المباراة بشكل مثالي للغاية عبر تدريباته اليومية خلال الفترة الماضية قبل أن يدخل معسكرا مغلقا في مسقط منذ الجمعة المنصرم، حيث أكمل الفريق استعداداته لمواجهة اليوم بالشكل الذي اراده الجهاز الفني بحثا عن تحقيق النتيجة الإيجابية الأبرز في بداية المشوار وهي حصد النقاط الثلاث كاملة لتكون له خير معين في قادم المشوار.

يرافق النهضة في هذه المجموعة كل من العهد اللبناني والفتوة السوري ونادي جبل المكبر الفلسطيني، وباعتقادي بأن ظروف فرق المجموعة ستمنح النهضة أفضلية كبيرة في التأهل للدور القادم بثبات، حيث إنه سيلعب (4) من مبارياته على ساحة ستاد السيب بعد أن اختار العهد اللبناني اللعب بمسقط مباراتي الذهاب والإياب، وسيلعب النهضة في الجولة القادمة مع فريق جبل المكبر الفلسطيني بتاريخ 2 أكتوبر على نفس الملعب، وبتاريخ 23 اكتوبر سيلاقي الفتوة السوري على ستاد السيب كذلك، وفي دور الإياب يبدأ مع الفتوة السوري بتاريخ 6 نوفمبر ولم يحدد مقر إقامة المباراة حتى الآن، ويلاقي العهد اللبناني 27 نوفمبر بملعب ستاد السيب، وفي 12 ديسمبر يختتم مبارياته عبر لقاء جبل المكبر الفلسطيني من ساحة ستاد فيصل الحسيني .

إصابات مؤثرة

النهضة يدخل مباراة اليوم مفتقدا لعطاء 4 من عناصره الرئيسية والمؤثرة، حيث يغيب المنذر العلوي وعمر الصلتي وعمر المالكي وصلاح اليحيائي الذي لا زال يعاني من اصابته جراء مباراة فريقه أمام عبري بدوري عمانتل، إلا أن الجهاز الفني بقيادة حمد العزاني وصل مع بقية الرفاق إلى جاهزية تامة من خلال ثلاث حصص تدريبية خاضها بأجواء مسقط بدءا من الجمعه الماضي، وأنهى استعداداته لمباراة اليوم من ساحة ستاد السيب عند السادسة والنصف مساء أمس عبر المناورة التكتيكية التي سيدخل بها المواجهة الأولى .

وبعيدا عن تلك الاصابات إلا أن الاسماء الموجودة في تشكيلة النهضة لديها الكثير من الخبرة والحنكة في التعامل مع الاحداث وتقديم المأمول منها، إلا أن هناك تخوفا على لاعبي المنتخب جراء الرحلة الطويلة لخوض مباراة ودية أمام منتخب اميركا في مينيسوتا .

طاقم أفغاني

أوكلت مهمة إدارة مباراة اليوم إلى طاقم تحكيم من إفغانستان، حيث سيدير المباراة الحكم شيرزاد حليم ويساعده مواطنيه سيد نانجيالي سادات ومحمد شريف سرواري، وسيتولى مسؤولية الحكم الرابع من الهند، ومقيم المباراة من قيرغيستان ومقيم الحكام من اليمن .

في المؤتمر الصحفي ..العزاني: نعاني من إصابات كثيرة لكننا عازمون على إثبات الذات

قال حمد العزاني مدرب الفريق الكروي بنادي النهضة إن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي ستكون تحديا جديدا أمام فريق قوي على مستوى آسيا وهو المصنف الأول في المجموعة، كما أنه يمتلك مجموعة من الأسماء والعناصر المميزة ومحترفين على أعلى مستوى، ولكننا قمنا بدراسة وافية للفريق اللبناني وأصبحت الصورة واضحة لنا، بلا شك نحن عازمون على تقديم صورة جيدة في البطولة وطموحنا أن نصل إلى ما حققه نادي السيب في البطولة الماضية، وهذا دافع كبير لنا وللاعبين، مُشيرًا إلى الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات المتعددة بين اللاعبين، إلا أن هذا لن يكون عذرا من أجل الظهور بالشكل الجيد، والنهضة لديه 24 لاعبا كلهم جاهزون للعب وتقديم مستوى مميز للغاية.

وواصل العزاني الرد على تساؤل عن إرهاق لاعبي المنتخب قائلا : هذه ضريبة أي ناد يمتلك لاعبين في المنتخبات الوطنية، إلا إننا دائما ما نتعامل مع هذا الأمر، خصوصا وأن النهضة أكثر فريق لعب مباريات مضغوطة على المستوى المحلي، ولكن كما أشرت سابقا سنحاول أن نلعب بالأسلوب الذي تعودنا عليه وبإذن الله نظهر بالصورة التي يتمناها الجميع.

مدرب العهد : مواجهة مثيرة والعهد جاهز

من جانبه ، قال السوري رأفت محمد مدرب نادي العهد اللبناني : نقدم الشكر الجزيل للأخوة في نادي النهضة وكذلك كل الأخوة العمانيين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بلا شك بأن مباراتنا أمام النهضة صعبة جدا على الفريقين خصوصا مع الاصابات هنا وهناك، إلا أن العهد جاهز بالامكانات المتوفرة من أجل تقديم صورة تعكس قوة الفريق في البطولة الآسيوية وتشرف الكرة اللبنانية، نحترم كثيرا نادي النهضة ونعلم مستواه وامكانياته الغنية، كما أنه يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ربما سنواجه المنتخب العماني هنا .

وأردف : بكل تأكيد سنتأثر كثيرًا باللعب خارج الأرض وبعيدا عن الجماهير اللبنانية، إلا اننا نمتلك إرثا كبيرا بالبطولة، وربما هذا يكون دافعا كبيرا لنا وللاعبين في تقديم مستوى مميز، صحيح بأن الظروف تغيرت واختلفت ولكن يبقى نادي العهد هو الفريق الذي دائما يبحث عن الألقاب، مُشيرًا إلى أن الفريق اللبناني يعاني الإصابات كما هي في نادي النهضة، ولكن سياستنا دائما تعتمد على المجموعة وليس على الأفراد.

خليل خميس : الرطوبة عالية ولكننا نحاول التأقلم على الطقس

بدأ خليل خميس لاعب العهد اللبناني حديثه قائلا : أشكر كل الشعب العماني على هذا الكرم وهذا ليس بغريب، نواجه فريقا صعبا وقويا وسيلعب على أرضه وبين جماهيره، مؤكدا لاعب العهد صعوبة الطقس والرطوبة العالية كذلك، إلا أننا كلاعبين دائما ما كنا نواجه نفس الظروف في مختلف المسابقات والدول التي نسافرإليها.

الكعبي : مباراة صعبة

أحمد الكعبي ظهير أيسر نادي النهضة قال : بلا شك أنها ستكون مباراة صعبة في بداية المشوار الآسيوي، إلا أنها مهمة كذلك لنا من أجل تحقيق النتيجة الايجابية، ومثل ما يعلم الجميع أن مباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي تختلف عن المباريات المحلية ، ونحن كلاعبين عازمون على تقديم أفضل ما لدينا والظهور بصورة مشرفة تعكس مستوى فريق النهضة والكرة العمانية.