نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة تشتعل في الزمالك.. صدمة تمرد زيزو والإدارة لا حول لها ولا قوة.. كل ما تريد معرفته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأسئلة، حول موقف مشاركة أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، مع القلعة البيضاء في المباريات المقبلة في بطولتي الدوري المصري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية.

صدمة تمرد زيزو والإدارة لا حول لها ولا قوة

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقية غياب زيزو عن مباراة الأبيض الأخيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

وأكد المصدر أن السبب الحقيقي وراء غياب زيزو عن المباريات ليس بسبب الإصابة، ولكن لأنه حصل على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته كبديل عن رحيله إلى الشباب السعودي.

وأردف: "أن اللاعب لن يشارك مع الأبيض في أي مباراة إلا بعد الحصول على مستحقاته كاملة، ولن يلعب مباراة بيراميدز القادمة في الدوري يوم الخميس المقبل إلا حال حصوله على حقوقه المتأخرة "50% من الموسم الماضي + 25% من الموسم الجديد".

واختتم: "أحمد سيد زيزو اجتمع مع اللجنة التي تدير شؤون القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، كما التقى كذلك بالمرشحين في انتخابات مجلس الإدارة، ومع رجال أعمال، ولكنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن".

جدير بالذكر أن نادي الشباب السعودي قد تقدم بعرض إلى إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، ولكن إدارة الأبيض ردت على خطاب الفريق السعودي بأن زيزو ليس للبيع، وتعاقده مستمر مع نادي الزمالك.