مصر مقرًا دائمًا لمشغل سوق الكهرباء بدول شرق أفريقيا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 08:11 مساءً - دوت الخليج_ قرر المجلس الوزاري لتجمع دول شرق أفريقيا للطاقة اختيار مصر دولة المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء بدول شرق أفريقيا، بعد نجاح الملف الذي تقدمت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وجرى التوقيع، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP)، بمشاركة الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين ورؤساء شركات الكهرباء بالدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية الدوليين.

ويضم التجمع في عضويته 13 دولة، من بينها مصر، ويعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مستهدفاً تعزيز الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء لتبادل الطاقة، ووضع الأطر التنظيمية والتشغيلية والقواعد اللازمة لإقامة سوق مشتركة للكهرباء.

وجاء التوقيع تتويجاً للجهود وخطة العمل التي تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ومحور لنقل وتبادل الطاقة بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأكد المجتمعون أن اختيار مصر مقراً دائماً لمشغل سوق تجمع الطاقة بدول شرق أفريقيا يعكس جاهزيتها لاستضافة وتشغيل هذه المنظومة الحيوية، مشيرين إلى حرص الدولة على اتخاذ خطوات عملية ومدروسة لتأسيس هذا الكيان وفق أعلى المعايير الدولية للموثوقية والكفاءة التشغيلية، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

