موعد مباراة النصر ضد الأهلي في مواجهة حسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو “كلاسيكو” ناري يجمع بين النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا حاسمًا في صراع القمة والمربع الذهبي.

وتُقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، حيث يسعى النصر لمواصلة نتائجه القوية والاقتراب أكثر من حسم اللقب، بينما يطمح الأهلي لمواصلة عروضه المميزة بعد تتويجه القاري وتعزيز موقعه بين الكبار.

تُقام المباراة ضمن الجولة 30، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يدخل النصر اللقاء متصدرًا بـ76 نقطة، بينما يلاحقه الأهلي بطموح كبير لتقليص الفارق وإشعال المنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي

يمكن متابعة المباراة بشكل حصري عبر شبكة ثمانية، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي، وقد خصصت الشبكة قناة:ثمانية 1 HD، لنقل أحداث اللقاء، مع استوديو تحليلي شامل يضم نخبة من نجوم التحليل قبل وبعد المباراة

ويمكن مشاهدة البث المباشر عبر تطبيق ثمانية، بالإضافة إلى متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال تطبيق ثمانية.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.