مجلس الوزراء ينفي خسارة السياحة المصرية 600 مليون دولار يومياً

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 08:11 مساءً - دوت الخليج_ نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداولة لرئيس مجلس الوزراء بشأن وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يومياً بسبب الأزمة العالمية.

وأكد المركز الإعلامي أن التصريحات المتداولة مغلوطة ومضللة وغير دقيقة، موضحاً أن التصريح الأصلي ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب، حيث تحدث عن خسائر قطاع السياحة في المنطقة، إلا أنه جرى تداوله بشكل غير صحيح ونسب إلى السياحة في مصر، بما غيّر من دلالته الحقيقية.

وأشار إلى أن التصريح الحقيقي نص على أن “الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة قُدّرت بنحو 600 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر إلى الشرق الأوسط، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة”.

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

