محمد صلاح يصنع المجد ويتربع على عرش أساطير القارة السمراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 07:31 مساءً - واصل النجم المصري محمد صلاح ترسيخ أسطورته في الملاعب الأوروبية، بعدما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا مكانته كواحد من أفضل من أنجبتهم القارة السمراء في تاريخ اللعبة.

محمد صلاح يصنع المجد في دوري أبطال أوروبا

وخاض محمد صلاح 98 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها مبتعدًا بفارق واضح عن أقرب منافسيه، في إنجاز يعكس استمراريته الاستثنائية وقدرته على الحفاظ على أعلى مستويات الأداء لسنوات طويلة داخل النخبة الأوروبية.

ويحل خلفه مباشرة الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا برصيد 92 مباراة، ثم النجم الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثالث بـ78 مباراة. وتشهد القائمة أيضًا حضورًا قويًا للجيل الحالي، حيث يواصل المغربي أشرف حكيمي تقدمه السريع، بعدما عادل رقم الغاني مايكل إيسيان بـ76 مباراة لكل منهما، ليقتحما معًا قائمة الخمسة الكبار.

أشرف حكيمي يدخل قائمة كبار أفريقيا في دوري أبطال أوروبا

وشارك أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب في فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5 – 4 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة تألقاً كبيرًا من جانب نجوم باريس سان جيرمان، حيث سجل عثمان ديمبيلي هدفين، وأضاف خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين آخرين، بينما أكمل جواو نيفيز الخماسية، وعلى الجانب الآخر، لم يكن بايرن ميونخ خصمًا سهلًا، إذ سجل هاري كين، ومايكل أوليس، ودايوت أوباميكانو، ولويس دياز أهداف الفريق البافاري.

وتبدو الفرصة سانحة أمام محمد صلاح لدخول نادي الـ100 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث مواصلة مشواره في القارة العجوز، بعدما أعلن مغادرة نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الاستثنائية، ويعزز مكانته كأحد أبرز الرموز الكروية في تاريخ أفريقيا والعالم.