مصر تنضم للدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 08:11 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج مصر، لأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي

واوضحت الهيئة في بيان، ان القرار جاء بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية، وتطبيق منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية ذات الصلة.

وأضافت ان القرار يشمل تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، بما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ودعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي

ونوهت الهيئة الي تقديم حزمة متكاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن القرار سيتم اعتماده خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة سلامة الغذاء، استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة، تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يدعم فرص التوسع في التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وشددت الهيئة علي التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.

يُذكر أن إجمالي إنتاج مصر من الثروة السمكية خلال عام 2026 بلغ نحو 2.1 مليون طن، مع استهداف رفع حجم الإنتاج إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2030

وتحتل مصر المركز الاول أفريقيًا والعاشرة عالميًا في إنتاج الأسماك، بحسب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثورة السمكية

واستحوذت المزارع السمكية على نحو 80% من إجمالي الإنتاج، بكميات تصل إلى 1.6 مليون طن، فيما تسهم المصايد الطبيعية بنسبة 20%، بإنتاج يقارب 500 ألف طن، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 92% من الإنتاج المحلي.

وسجلت صادرات مصر من الأسماك خلال عام 2025 نحو 1.6 مليار جنيه، بما يعادل 32 مليون دولار، في حين بلغت الواردات نحو 763.4 مليون دولار.

وتُعد الدول العربية من أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات الأسماك المصرية، خاصة السعودية، تليها دول الاتحاد الأوروبي، ثم أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

