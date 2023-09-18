انت الأن تتابع خبر الفيصلي يستعد لمباراة نارية والوحدات يوجه له رسالة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعم نادي الوحدات عبر صفحته الرسمية، نادي الفيصلي المشارك في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر الوحدات الاثنين، منشورا تحفيزيا للنادي الفيصلي، وادرجت صورة تجمع لاعبي الفيصلي والوحدات أنس بني ياسين وفراس شلباية معلقة عليها: “بنتنافس داخلي، بس خارجي الله والوحدات معكم”.

هذا ويستعد فريق الفيصلي لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 بمباراة مهمة على أرضه وبين جماهيره في ستاد عمان الدولي، بمواجهة نادي ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويدخل الفيصلي المباراة بتشكيلة قوية تضم عددًا من اللاعبين المميزين، ومن المتوقع أن يعتمد على لاعبين مثل مهدي خليل، وسالم العجالين، وأنس بني ياسين، وخالد زكريا، ورفيق الكامرجي، بالإضافة إلى الاستعانة بباقي اللاعبين البارزين.

ويتطلع الفيصلي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في هذا الاختبار الصعب أمام ناساف كارشي، الذي يُعتبر منافسًا قويًا وخبيرًا في هذه البطولة.