انت الان تتابع خبر كرستيانو رونالدو يتسبب بتخريب وجه مصور رياضي بعد أن سدد ركلة جزاء قوية وغير موفقة خلف المرمى بعنف.. وهكذا أصبح وجة المصور في أول ظهور بعد الحادثة!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الواقعة التي شهدتها مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي ردود فعل كبيرة. حينما قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسديد كرة صاروخية ارتطمت بوجه المصور الذي كان يقوم بعمله خلف المرمى.

الكرة كانت ضربة حرة لفريق النصر على حدود منطقة الجزاء، وقام رونالدو بتسديدها بقوة ولكنها لم تصل إلى شباك المرمى. بل ارتطمت بقوة برأس المصور الذي كان يقف خلف الشباك. فهل تسببت تسديدة رونالدو في إصابة بعد الحادثة، انتشرت صورة تزعم أنها تظهر إصابة قوية في وجه المصور بسبب تسديدة رونالدو الصاروخية. ولكن تبين أن الصورة المنتشرة غير صحيحة، حيث تم نشرها سابقًا في 14 فبراير على حساب تويتر لمغرد خليجي.

رونالدو تعرض لانتقادات بسبب عدم اطمئنانه على المصور بعد تسديدة قوية أصابت رأسه. وقد أثارت هذه الواقعة مخاوف من إمكانية إصابة المصور بارتجاج في المخ. وعلق المذيع الرياضي محمد القاعود قائلاً: "كنت أتمنى أن يتوجه كريستيانو رونالدو للاطمئنان على المصور، خاصة بعد تسديدة قوية مباشرة على الرأس. يمكن أن تتسبب تلك الضربة في ارتجاج للمخ. أعجبني رد فعل لاعبي الاحتياط وأحد أفراد الجهاز الفني الذين توجهوا بسرعة نحو المصور

فاز فريق النصر بمباراته ضد فريق الرائد في الدوري السعودي، حيث نجح النصر في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1. وهذا الفوز هو الرابع على التوالي للنصر في الدوري السعودي.

سجل ساديو ماني هدف النصر الأول في الدقيقة 45+1 بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء. وأضاف تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 49 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. وسجل رونالدو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 78 بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء وتمرير لاعبي الرائد وتسديدها في المرمى.

أما هدف الرائد الوحيد فقد سجله محمد فوزير في الدقيقة 88 بعدما نفذ ركلة جزاء. وبهذا الفوز، يستمر النصر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، في حين يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

شهدت المباراة أداءًا قويًا من النصر، حيث نجح لاعبوه في تحقيق الفوز بأداء مميز وتسجيل أهداف رائعة. وتمكن الفريق من الحفاظ على تفوقه طوال أطوار المباراة وتحقيق الفوز الثمين. وهذا الفوز هو الرابع على التوالي للنصر في الدوري السعودي، مما يزيد من ثقة الفريق ويضعه في موقع متقدم في المنافسة على لقب الدوري.

يجدر بالذكر أن النصر يعتبر أحد الأندية الكبار في السعودية، حيث يحظى بجماهير كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات. ويسعى الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق في المنافسات القادمة.