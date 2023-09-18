باريس أ .ف.ب: سقط موناكو المتصدّر في فخ التعادل على أرض مضيفه لوريان 2-2 ، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت مشاركة المدافع بنجامان مندي في صفوف الاخير في أولى مبارياته منذ نحو عامين. وتقدّم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق البينيني أييجون توسن، قبل أن يعود موناكو من بعيد بهدفي الروسي ألكسندر غولوفين (17) والأميركي فولارين بالوجان (69).

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