نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة يبحث توسعات مجموعة صافولا بمصر وتعزيز الأمن الغذائي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 03:13 مساءً - عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع وفد مجموعة صافولا للأغذية برئاسة سامح حسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لاستعراض أنشطة المجموعة في مصر وخططها التوسعية المستقبلية.

المجموعة تمتلك 6 مصانع في مصر تشمل مصنعين لإنتاج السكر

واستعرض الاجتماع مجالات عمل ومصانع المجموعة التي بدأت نشاطها في مصر عام 1996، حيث تمتلك المجموعة 6 مصانع في مصر، تشمل مصنعين لإنتاج السكر ومصنعاً لإنتاج الزيوت و3 مصانع لإنتاج المكرونة وتورد جميعها إنتاجها للسوق المحلي إلى جانب التصدير لعدد كبير من الأسواق المجاورة، كما استعرض الاجتماع أيضاً عدداً من التحديات التي تواجه المجموعة حالياً.

وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة بتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أسرع القطاعات نمواً في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف هاشم أن صناعة السكر من الصناعات الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على النهوض بها لدورها في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

ومن جانبه أكد سامح حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في مصر باعتبارها من أهم أسواق المجموعة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر سوق لاستثمارات المجموعة بعد المملكة العربية السعودية، مشيداً بدعم وزارة الصناعة للمستثمرين الصناعيين في مسيرة أعمالهم وتحقيق أهدافهم التوسعية بالسوق المصري.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصناعة يبحث توسعات مجموعة صافولا بمصر وتعزيز الأمن الغذائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.