نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح الشركات الصناعية في الصين تتسارع خلال الربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 03:13 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الإثنين ارتفاعا ملموسا في الأرباح الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب أن الأرباح الصناعية في الصين زادت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.5%، مقابل زيادتها بنسبة 15.2% خلال أول شهرين من العام.

زادت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.5%

وخلال الشهر الماضي فقط زادت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 15.8% سنويا.

وحققت أرباح الشركات الصناعية في الصين نموا خلال الربع الأول رغم ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت يوم 28 فبراير الماضي.

