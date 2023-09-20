تعادل إيجابي بين أتليتكو مدريد ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة لاتسيو أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي أتلتيكو مدريد اللاعب بابلو باريوس في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ناهويل مولينا، فيما سجل هدف الفريق الإيطالي إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل لاتسيو في المركز الثالث بلا شئ من النقاط.

