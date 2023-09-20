نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة في ميلان بشأن إصابة حارس الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع الفرنسي مايك ماينيان اليوم الأربعاء لفحوصات طبية أظهرت عدم معاناته من أي إصابة خطيرة، رغم استبداله خلال مواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال.

وسقط ماينيان في الدقيقة 81 أرضًا وطلب تغييره ليصاب الجهاز الفني للميلان وجمهور الروسونيري بالقلق على حارس المرمى الفرنسي.



وكان اللاعب غاب عن منتخب بلاده فرنسا في مونديال قطر 2022 بسبب إصابة في الركبة.

وأكد النادي عدم تعرض ماينيان لأي إصابات خطيرة، وأن الأمر لا يتجاوز بعض الآلام في الساق اليسرى.

وتظل عودة ماينيان إلى التشكيل الأساسي مرهونة بتحسن حالته رغم استبعاد مدربه ستيفانو بيولي له من قائمة الجولة المقبلة من السيري آ أمام هيلاس فيرونا