عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، استعدادا لمواجهة فريق إيندهوفن، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال وإيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق مباراة فريق أرسنال مع نظيره ايندهوفن، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات؛ على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

تشكيل أرسنال أمام إيندهوفن في دوري الأبطال

حراسة المرمي:- أرون رامسديل

الدفاع:- بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، أوليكساندر زينشينكو.

الوسط:- مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، هافريتز.

في خط الهجوم:- بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد.

ويقع فريق أرسنال، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، مع كلا من، إشبيلية الإسباني، بي إس في أيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، كما سيتم بث مباراة أرسنال ضد إيندهوفن عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا