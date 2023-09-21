بايرن ميونخ يعبر عقبة مانشستر يونايتد برباعية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

سيطر لاعبو بايرن ميونخ على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى مانشستر يونايتد.

سجل ليروي ساني هدف أصحاب الأرض الأول في شباك المان يونايتد في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب هاري كين.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الثاني من المباراة تمكن جنابري من تسجيل هدف بايرن ميونخ الثاني في شباك مانشستر يونايتد عن طريق تمريرة حاسمة من جمال موسيالا.

ونجح هويلوند من تسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ماركوس راشفورد.

وحصل لاعبي البافاري على ركلة جزاء في الدقيقة الثلاثة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة تولى هاري كين مهمة تسجيلها بنجاح.

واستطاع كاسيميرو من تسجيل هدف المان يونايتد الثاني في شباك النادي الألماني في الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وجاء ماتيس تيل في الدقيقة الثانية والتسعين ليوقع على هدف العملاق البافاري الرابع في شباك مانشستر يونايتد.

وجاء كاسيميرو مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للشياطين الحمر في الدقيقة الخامسة والتسعين لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.