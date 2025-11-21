نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



دخل نادي زد في مفاوضات جادة للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)

وأكد مصدر داخل نادي زد في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي"، أن النادي في تفاوض خلال الساعات القليلة الماضية، لإقناعه بارتداء قميص الفريق.

وتابع المصدر: "سيف زاهر هو من يقود التفاوض مع اللاعب بشكل شخصي، في ظل العلاقة القوية التي تجمع الطرفين، حيث يرغب زاهر في التواجد بين صفوف ناديه".

وأضاف: "كهربا لديه رغبة في العودة للدوري المصري ولا يمانع اللعب بين صفوف نادي زد، ولكنه ينتظر موقفه مع النادي الكويتي خلال الفترة المقبلة".

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن النادي الكويتي يسعى للتخلص من اللاعب في انتقالات يناير الشتوية، قبل أن ينفي تلك الأنباء مؤخرًا".

