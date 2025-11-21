نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن اختيارات حلمي طولان، لقائمة المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب، وأيضًا عن مباراتي المنتخب الأول أمام أوزبكستان والرأس الأخضر قبل خوض بطولة أمم إفريقيا 2025.

هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة

وقال حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "حلمي طولان مدرب كبير وله اسمه وشخصيته وقائمة المنتخب الثاني جيدة".

وأضاف: "المغرب مرشحة بقوة لحصد لقب كأس العرب، ونتمنى أن يتوج منتخبنا الوطني بلقب البطولة، والبطولة ستكون فرصة جيدة للاعبين الذين لم ينضموا إلى المنتخب الأول".

وتابع: "وجود أحمد الشناوي في قائمة المنتخب الوطني ستشعل المنافسة على مركز الحراسة وهذا في صالح المنتخب، وأتمنى أن يعود إمام عاشور لمستواه قبل أمم إفريقيا وانضمامه سيفيد المنتخب".

وأكد: ":أداء المنتخب الوطني في مباراتي أوزبكستان والرأس الأخضر مقلق، وبطولة أمم إفريقيا تضم منتخبات على أعلى مستوى وستكون المنافسة على اللقب شرسة".

واختتم: "أحمد الشناوي كان يستحق الحصول على فرصة في مباراتي أوزبكستان والرأس الأخضر".

