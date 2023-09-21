نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة نابولي أمام سبورتنج اجا اليوم الأربعاء 20-9-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، نتيجة مباراة فريق نابولي الإيطالي ضد نظيره سبورتنج براجا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي من تحقيق الفوز أمام نظيره سبورتنج براجا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بلدية دي براجا.

ماهي نتيجة مباراة نابولي ضد نظيره سبورتنج براجا اليوم في دوري أبطال أوروبا ؟

تقدم لورينزو في التسجيل لصالح فريق نابولي الإيطالي في شباك سبورتنج براجا، بالدقيقة 1+45 من زمن شوط المباراة الأول.

وأحرز بروما هدف التعادل لصالح فريقه سبورتنج براجا بالدقيقة 84 بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله رودريجيو زالازار.

وسجل سيكو نيكاتي هدف لصالح فريق نابولي بالخطأ في مرماه وذلك بالدقيقة 88 من زمن اللقاء، لتنتهي بذلك أحداث المباراة المثيرة بين الفريقين.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز نابولي أمام سبورتنج براجا

1- ريال مدريد، ثلاثة نقاط

2- نابولي، ثلاث نقاط

3- سبورتنج براجا، دون نقاط

4- يونيون برلين، دون نقاط