نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجانب جون سينا.. رونالدو يظهر للمرة الأولى في عروض WWE بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية عن احتمالية ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قد لأول مرة في عرض 'WWE' بالسعودية، رفقة المصارع المعروف جون سينا، يوم 4 نوفمبر، في موسم الرياض.

رونالدو يظهر للمرة الأولى في عروض WWE

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو ليس أول لاعب كرة قدم يشارك في عرض WWE، بل إن زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد واين روني، قد ظهر في WWE Raw في عام 2015.

فيما ظهر أيضًا في هذا العرض، مهاجم نورويتش السابق جرانت هولت ومهاجم ويكومب واندررز السابق أديبايو أكينفينوا وحارس المرمى الألماني تيم فيسي.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كان قد أعلن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سيكون سفيرًا لموسم الرياض.