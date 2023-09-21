عاجل.. حقيقة انتقال ثنائي الزمالك إلى الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة انتقال ثنائي الزمالك إلى الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض الانتقال إلى صفوف الأهلي.
ميدو يكشف حقيقة انتقال ثنائي الزمالك إلى الأهلي
وأوضح ميدو أن نادي الزمالك لن يكون "كومبارس" مثلما يحاول البعض ترويج هذه النغمة ولن يكون منجم مواهب للانضمام للاعبين آخرين.
وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الأهلي لم يخطف صفقة إمام عاشور من الزمالك بل ضمه من ميتيلاند الدنماركي.
وأشار إلى أن أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي رفضا الرحيل للأهلي من قبل ولا صحة لفكرة أن لاعبي الزمالك يريدون الرحيل للمنافس.
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بنظيره بيراميدز، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.