نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة انتقال ثنائي الزمالك إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض الانتقال إلى صفوف الأهلي.

ميدو يكشف حقيقة انتقال ثنائي الزمالك إلى الأهلي

وأوضح ميدو أن نادي الزمالك لن يكون "كومبارس" مثلما يحاول البعض ترويج هذه النغمة ولن يكون منجم مواهب للانضمام للاعبين آخرين.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، أن الأهلي لم يخطف صفقة إمام عاشور من الزمالك بل ضمه من ميتيلاند الدنماركي.

وأشار إلى أن أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي رفضا الرحيل للأهلي من قبل ولا صحة لفكرة أن لاعبي الزمالك يريدون الرحيل للمنافس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بنظيره بيراميدز، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.