نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما ضد شيريف تيراسبول في الدوري الاوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ العديد من متابعي ومحبي كرة القدم في البحث عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة، للمواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مع نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما الإيطالي؛ مع نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، في افتتاح مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف تيراسبول

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بشكل حصري ومباشر داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1