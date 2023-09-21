نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما ضد شيريف تيراسبول في الدوري الاوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
بدأ العديد من متابعي ومحبي كرة القدم في البحث عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة، للمواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مع نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي.
موعد مباراة روما ضد شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي
ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما الإيطالي؛ مع نظيره فريق شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، في افتتاح مباريات بطولة الدوري الأوروبي.
وستنطلق صافرة مباراة روما ضد شيريف تيراسبول، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف تيراسبول
وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بشكل حصري ومباشر داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1