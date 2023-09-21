ميدو يتغنى بـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك ويوجه رسالة خاصة لـ أوسوريو

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أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق السماوي يعمل بشكل جيد ونجح مسؤولو النادي في تكوين فريق جيد وقوي.
ميدو يتغنى بـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك
ويلتقي فريق بيراميدز بنظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.
وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "المسؤولون في نادي بيراميدز يعملون بشكل جيد في اختيار اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب، فهم يتعاقدون مع لاعبيين دوليين، مرة 1".
وتابع: "باتشيكو يعلم الزمالك جيدا ويعلم لاعبيه لإنه قام بتدريبهم، وبيراميدز فريق مستقر ومنظم والمباراة ستكون صعبة".
واستكمل: "الفريق يمر بفترة صعبة لأنها فترة انتقالية بسبب مجلس الإدارة، والمدرب أوسوريو يعمل مع الفريق ويدير الفريق بشكل جيد خاصة في المباريات الكبيرة".
وأضاف: "ولكن يجب على أوسوريو أن يعلم جيدًا أن فرق الدوري صعبة ويجب التعامل معها بحذر وتوازن كبير".