ميدو يتغنى بـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك ويوجه رسالة خاصة لـ أوسوريو

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أحمد جودة - القاهرة - تغنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق السماوي يعمل بشكل جيد ونجح مسؤولو النادي في تكوين فريق جيد وقوي.

ميدو يتغنى بـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

ويلتقي فريق بيراميدز بنظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

وأكد أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "المسؤولون في نادي بيراميدز يعملون بشكل جيد في اختيار اللاعبين خاصة اللاعبين الأجانب، فهم يتعاقدون مع لاعبيين دوليين، مرة 1".

وتابع: "باتشيكو يعلم الزمالك جيدا ويعلم لاعبيه لإنه قام بتدريبهم، وبيراميدز فريق مستقر ومنظم والمباراة ستكون صعبة".

واستكمل: "الفريق يمر بفترة صعبة لأنها فترة انتقالية بسبب مجلس الإدارة، والمدرب أوسوريو يعمل مع الفريق ويدير الفريق بشكل جيد خاصة في المباريات الكبيرة".

وأضاف: "ولكن يجب على أوسوريو أن يعلم جيدًا أن فرق الدوري صعبة ويجب التعامل معها بحذر وتوازن كبير".