معاناة وظروف قاسية.. إسماعيل يوسف يفجر مفاجأة عن قطاع الناشئين في الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاناة وظروف قاسية.. إسماعيل يوسف يفجر مفاجأة عن قطاع الناشئين في الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
فجر إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مفاجأة عن معاناة القطاع خلال الفترة الأخيرة في القلعة البيضاء.
إسماعيل يوسف يفجر مفاجأة عن قطاع الناشئين
وأشار يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الظروف كانت صعبة للغاية خاصة أن هناك إيقاف قيد للناشئين لدرجة أن فريق مواليد 2009 واجه وادي دجلة وفاز بثلاثة أهداف رغم أنه كان يلعب بمشاركة 13 لاعبًا فقط.
واستكمل:" لم نحصل على رواتبنا منذ 4 أو 5 أشهر وأشكر جميع المدربين والإداريين والعمال على صبرهم وتحملهم هذه الظروف".
وأكد أن هناك لاعبين خرجوا على سبيل الإعارة مثل أحمد محمود وماجد هاني وطارق علاء موضحًا أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع إلا أنه نجح لأول مرة منذ فترة طويلة في توفير معسكرات داخلية لفرق القطاع.