نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاناة وظروف قاسية.. إسماعيل يوسف يفجر مفاجأة عن قطاع الناشئين في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مفاجأة عن معاناة القطاع خلال الفترة الأخيرة في القلعة البيضاء.

إسماعيل يوسف يفجر مفاجأة عن قطاع الناشئين

وأشار يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الظروف كانت صعبة للغاية خاصة أن هناك إيقاف قيد للناشئين لدرجة أن فريق مواليد 2009 واجه وادي دجلة وفاز بثلاثة أهداف رغم أنه كان يلعب بمشاركة 13 لاعبًا فقط.

واستكمل:" لم نحصل على رواتبنا منذ 4 أو 5 أشهر وأشكر جميع المدربين والإداريين والعمال على صبرهم وتحملهم هذه الظروف".

وأكد أن هناك لاعبين خرجوا على سبيل الإعارة مثل أحمد محمود وماجد هاني وطارق علاء موضحًا أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع إلا أنه نجح لأول مرة منذ فترة طويلة في توفير معسكرات داخلية لفرق القطاع.