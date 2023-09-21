إسماعيل يوسف يكشف حقيقة تدخله في صفقة انتقال عمر خضر إلى زد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حقيقة تدخله في صفقة انتقال عمر خضر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

حقيقة تدخل إسماعيل يوسف في صفقة انتقال عمر خضر إلى زد

ومن المقرر أن ينضم عمر خضر، إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، في الموسم المقبل.

وأشار إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" وقت هذه الصفقة كنت مدربًا لنادي زد، وكان هناك عقد رعاية بين الزمالك وزد ليس لي أي علاقة به ومن أبرم هذا العقد هيثم عبد العظيم المسؤول بنادي زد".

وأوضح أن البعض يحاول ترويج الأكاذيب حوله بخصوص هذه الصفقة، مشيرًا أن تاريخه في الزمالك وعائلته الكروية لا تسمح له بالرد على هذه الشائعات.