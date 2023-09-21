إسماعيل يوسف يكشف حقيقة تدخله في صفقة انتقال عمر خضر إلى زد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حقيقة تدخله في صفقة انتقال عمر خضر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.
حقيقة تدخل إسماعيل يوسف في صفقة انتقال عمر خضر إلى زد
ومن المقرر أن ينضم عمر خضر، إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، في الموسم المقبل.
وأشار إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" وقت هذه الصفقة كنت مدربًا لنادي زد، وكان هناك عقد رعاية بين الزمالك وزد ليس لي أي علاقة به ومن أبرم هذا العقد هيثم عبد العظيم المسؤول بنادي زد".
وأوضح أن البعض يحاول ترويج الأكاذيب حوله بخصوص هذه الصفقة، مشيرًا أن تاريخه في الزمالك وعائلته الكروية لا تسمح له بالرد على هذه الشائعات.