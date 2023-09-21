كلوب يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي.. موقف محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - استقر يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على تشكيل الريدز لمواجهة نظيره فريق لاسك لينز مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول أمام لاسك لينز

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا

موعد مباراة ليفربول ضد لاسك لينز

واختتم الريدز تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق لاسك لينز مساء اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1.