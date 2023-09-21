نجم الكرة المصرية السابق: من الصعب تقييم موديست مع الأهلي حاليًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الاهلي والزمالك السابق، أنه من الصعب تقييم أنتوني موديست حاليا ولم يتم تجهيزه بشكل جيد، ولا بد أن ننتظر 5 مباريات على الأقل.

حسن مصطفي: من الصعب تقييم موديست مع الأهلي حاليًا

وأوضح أن مواجهة بيراميدز والزمالك صعبة للغاية في ظل الأزمات التي تحيط بالفريق الأبيض مؤخرًا، كما أن خوان كارلوس أوسوريو لا يلعب بواقعية، ولا يدرك إمكانيات لاعبيه بشكل جيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب على أوسوريو توظيف لاعبيه بشكل جيد واللعب وفق إمكانيات الفريق، ولكن المباراة ستكون صعبة جدًا على الفريقين، وبالمقارنة بين اسكواد الناديين، فأن بيراميدز هو الأعلى حاليًا والمرشح الأبرز للفوز".

وأضاف: "غياب زيزو وفتوح مؤثر جدًا على فريق الزمالك، ولكن هناك لاعبين كبار في الفريق الأبيض، ولكن العناصر الحالية قادرة على تحدٍ الظروف وصناعة إنجاز للزمالك حتى حل أزمة القيد، وفيريرا سبق ومر بنفس الظروف ولعب بإمكانيات الموجودين معه، وحقق الدوري".

وواصل: "دوافع الزمالك وتواجد جماهيره ستجعل الفريق منافسا قويا لقائمة بيراميدز الحالية، ولكن أوسوريو عليه اللعب وفقًا لإمكانيات لاعبيه".

وأشار إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يسير بخطوات ثابتة وقام بتدعيم الفريق وفقا للاحتياجات المطلوبة فقط، موضحًا ان مواجهة المصري كانت صعبة حتى تقدم رضا سليم بالهدف الأول، وأصبحت سهلة في الشوط الثاني بعد طرد باهر المحمدي.

وزاد: "علي ماهر أدار المباراة بشكل سيئ، خصوصا بعدما استقبل الهدف الأول، فقد كان يريد التعويض وادراك التعادل رغم الطرد، ولعب بـ مروان حمدي كـ جناح ودفع بالمهاجم أتوجا، ومن الصعب تقييم أنتوني موديست حاليا ولم يتم تجهيزه بشكل جيد، لا بد أن ننتظر 5 مباريات على الأقل، ولم يكن يقوم بالدور الدفاعي جيدًا".

وأتم: "بدلاء الأهلي الذين شاركوا في لقاء المصري كانوا "بيموتوا نفسهم" الكل يريد إثبات نفسه من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي،