نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة الشباب ضد الحزم في بطولة دوري روشن السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الحزم اليوم الخميس 21-9-2023 على ملعب "فيصل بن فهد" في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد خمس نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل فريق الحزم المركز الأخير برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في ثلاث مباريات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الشباب والحزم اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الشباب ضد الحزم مساء اليوم الخميس 21-9-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.