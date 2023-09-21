نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة.. لاوتارو يواصل التوهج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان بصدارة قائمة الهدافين وينافسه على الصدارة زميله دوسان فلاهوفيتش ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة من الكالتشيو. - أبرز مواعيد مباريات الجولة الخامسة السبت 23/9 ميلان ضد هيلاس فيرونا 4:00 بتوقيت القاهرة. يوفنتوس ضد ساسولو 7:00 بتوقيت القاهرة. الأحد 24/9 إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة. نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة. روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة. - ما ترتيب الدوري الإيطالي؟ 1- إنتر ميلان 12 نقطة 2- يوفنتوس 10 نقاط 3- ميلان 9 نقاط 4- ليتشي 8 نقاط 5- نابولي 7 نقاط 6- تورينو 7 نقاط 7- فروزينوني 7 نقاط 8- فيورنتينا 7 نقاط 9- هيلاس فيرونا 7 نقاط 10- أتالانتا 6 نقاط 11- بولونيا 5 نقاط 12- روما 4 نقاط 13- جنوى 4 نقاط 14- مونزا 4 نقاط 15- اودينيزي 3 نقاط 16- لاتسيو 3 نقاط 17- ساسولو 3 نقاط 18- كالياري نقطتين 19- ساليرنيتانا نقطتين 20- امبولي دون نقاط - من هداف الدوري الإيطالي؟ 1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف 2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف 3- فيكتور اوسيمين 3 أهداف 4- نيكولا كرستوفيتش 3 أهداف 5- نيمانيا رادونجيش 3 أهداف - ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري؟ تردد قنوات أبو ظبي الرياضية القمر الصناعي: النايل سات. • التردد: 11373. • معامل الإستقطاب: عمودي. • معدل الترميز:27500. • معامل تصحيح الخطأ: 8/9. • تردد ad sport premium 1 • التردد: 12091 معامل الاستقطاب: عمودي • ترميز القناة: 27500. • معامل التصحيح: 5/6. • الجودة: SD.