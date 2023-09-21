نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة ضد الفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة السعودية عن موعد مباراة الاتحاد والفتح وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.

نجح الاتحاد في الفوز على الأخدود بهدف نظيف كما فجر الفتح مفاجأة بالفوز على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد ١٥ نقطة في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد ١١ نقطة.

موقف الاتحاد والفتح في جدول الدوري السعودي

احتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٧٢ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ٢٢ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر مباريتين.

في حين احتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد ٤٣ نقطة حصدها من ٣٠ مباراة، حيث فاز في ١٣ مباراة وتعادل في ٤ مباريات وخسر ١٣ مباراة.

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والفتح يوم الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC بنقل أحداث المباراة.