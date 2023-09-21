مباريات اليوم الخميس.. الزمالك وبيراميدز الأبرز

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات، حيث نستعرضها كالتالي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012