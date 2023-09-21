الرياضة

مباريات اليوم الخميس.. الزمالك وبيراميدز الأبرز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الخميس.. الزمالك وبيراميدز الأبرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات، حيث نستعرضها كالتالي:

دوري روشن السعودي
19:00 الاتفاق--: -- الطائي         
19:00 التعاون--: --الرائد         
19:00 ضمك --: -- الهلال         
22:00 الاتحاد--: -- الفتح
22:00 الشباب --:-- الحزم

الدوري المصري (nile)

17:00 فاركو --: -- فيوتشر
20:00 الاتحاد --: -- سيراميكا كليوباترا 
20:00 بيراميدز --: -- الزمالك

الدوري الأوروبي
20:45 شيريف تيراسبول --: --روما
20:45 سيرفيت --: --سلافيا براغ
20:45 لاسك لينز --: --ليفربول
20:45 سانت جيلواز --: -- تولوز
20:45 باير ليفركوزن --: --هاكن
20:45 كارباغ اغدام--: --مولده
20:45 رين --: --ماكابي حيفا
20:45 باناثينايكوس--: --فياريال
23:00 وست هام يونايتد --: --باتشكا توبولا
23:00 أولمبياكوس --: --فرايبورغ
23:00 سبارتا براغ --: --أريس ليماسول
23:00 جلاسكو رينجر--: --ريال بيتيس
23:00 أتالانتا --: -- راكوف
23:00 شتورم غراتس --: --سبورتينغ لشبونة
23:00 أياكس أمستردام--: --مارسيليا
23:00 برايتون --: --آيك أثينا

دوري المؤتمر الأوروبي
20:45 زرينيسكي موستار -- : --إي زد آلكمار
20:45 ليجيا وارسو -- : --أستون فيلا
20:45 آينتراخت فرانكفورت -- : --أبردين
20:45 هلسنكي -- : --باوك سالونيكا
20:45 جينك -- : --فيورنتينا
20:45 فرينكفاروزي -- : --تشوكاريتشكي
20:45 فنربخشة -- : --نورشيلاند
20:45 لودوجوريتس رازجراد -- : --سبارتاك ترنافا
23:00 سلوفان براتيسلافا -- : --كي كلاكسفيك
23:00 لوغانو -- : -- بودو غليمت
23:00 كلوب بروج-- : --بشكتاش
23:00 فيكتوريا بلزن -- : --بالكاني
23:00 دينامو زغرب-- : -- أستانا
23:00 زوريا لوهانسك -- : --جينت

دورة الألعاب الآسيوية
12:00 الهند-- : --بنغلادش         
12:00 السعودية-- : --مونغوليا           
12:00 الكويت-- : --البحرين               
12:00 تايبيه-- : --إندونيسيا        
15:30 ميانمار-- : --الصين        
15:30 إيران-- : --فيتنام            
15:30 تايلاند -- : -- كوريا الجنوبية     
15:30 قيرغيزستان-- : --كوريا الشمالية

الدوري البرازيلي
02:00 فاسكو دي غاما-- : --كوريتيبا    
02:30 أتليتيكو باراناينسي   -- : -- إنترناسيونال

الدوري المغربي
23:00 الوداد -- : -- شباب السوالم  

الدوري التونسي
18:30 النجم الساحلي-- : -- الأفريقي

الدوري الأردني
19:00 سحاب-- : -- الرمثا          
21:30 شباب العقبة  -- : -- الحسين إربد

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا