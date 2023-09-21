نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الخميس.. الزمالك وبيراميدز الأبرز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات، حيث نستعرضها كالتالي:
دوري روشن السعودي
19:00 الاتفاق--: -- الطائي
19:00 التعاون--: --الرائد
19:00 ضمك --: -- الهلال
22:00 الاتحاد--: -- الفتح
22:00 الشباب --:-- الحزم
الدوري المصري (nile)
17:00 فاركو --: -- فيوتشر
20:00 الاتحاد --: -- سيراميكا كليوباترا
20:00 بيراميدز --: -- الزمالك
الدوري الأوروبي
20:45 شيريف تيراسبول --: --روما
20:45 سيرفيت --: --سلافيا براغ
20:45 لاسك لينز --: --ليفربول
20:45 سانت جيلواز --: -- تولوز
20:45 باير ليفركوزن --: --هاكن
20:45 كارباغ اغدام--: --مولده
20:45 رين --: --ماكابي حيفا
20:45 باناثينايكوس--: --فياريال
23:00 وست هام يونايتد --: --باتشكا توبولا
23:00 أولمبياكوس --: --فرايبورغ
23:00 سبارتا براغ --: --أريس ليماسول
23:00 جلاسكو رينجر--: --ريال بيتيس
23:00 أتالانتا --: -- راكوف
23:00 شتورم غراتس --: --سبورتينغ لشبونة
23:00 أياكس أمستردام--: --مارسيليا
23:00 برايتون --: --آيك أثينا
دوري المؤتمر الأوروبي
20:45 زرينيسكي موستار -- : --إي زد آلكمار
20:45 ليجيا وارسو -- : --أستون فيلا
20:45 آينتراخت فرانكفورت -- : --أبردين
20:45 هلسنكي -- : --باوك سالونيكا
20:45 جينك -- : --فيورنتينا
20:45 فرينكفاروزي -- : --تشوكاريتشكي
20:45 فنربخشة -- : --نورشيلاند
20:45 لودوجوريتس رازجراد -- : --سبارتاك ترنافا
23:00 سلوفان براتيسلافا -- : --كي كلاكسفيك
23:00 لوغانو -- : -- بودو غليمت
23:00 كلوب بروج-- : --بشكتاش
23:00 فيكتوريا بلزن -- : --بالكاني
23:00 دينامو زغرب-- : -- أستانا
23:00 زوريا لوهانسك -- : --جينت
دورة الألعاب الآسيوية
12:00 الهند-- : --بنغلادش
12:00 السعودية-- : --مونغوليا
12:00 الكويت-- : --البحرين
12:00 تايبيه-- : --إندونيسيا
15:30 ميانمار-- : --الصين
15:30 إيران-- : --فيتنام
15:30 تايلاند -- : -- كوريا الجنوبية
15:30 قيرغيزستان-- : --كوريا الشمالية
الدوري البرازيلي
02:00 فاسكو دي غاما-- : --كوريتيبا
02:30 أتليتيكو باراناينسي -- : -- إنترناسيونال
الدوري المغربي
23:00 الوداد -- : -- شباب السوالم
الدوري التونسي
18:30 النجم الساحلي-- : -- الأفريقي
الدوري الأردني
19:00 سحاب-- : -- الرمثا
21:30 شباب العقبة -- : -- الحسين إربد