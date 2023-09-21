تفاصيل إصابة ميسي مع إنتر ميامي

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، إلى إصابة مع فريقه.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن النجم ليونيل ميسي تعرض لإصابة أثناء مباراة إنتر ميامي أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن أسطورة الأرجنتين غادر الملعب بعد مرور 37 دقيقة فقط ولم يستكمل اللقاء.

وأشارت إلى أن قرار استبدال ميسي بسبب شعوره بالإرهاق وإصابته في ساقه اليمنى ليقرر المدرب تاتا مارتينو خروجه من الملعب.

وحقق إنتر ميامي الفوز على تورنتو 4-0 ليستعيد انتصاراته عقب خسارته في الجولة الماضية أمام أتلانتا يونايتد 2-5.