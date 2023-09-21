نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سلة الأهلي يتحدث عن المشاركة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الساعات القادمة لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية "إنتركونتيننتال"، أمام نظيره أجانيت الأمريكي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك الأهلي في نسخة مونديال الشلة هذا العام رفقة كل من، فرانكا البرازيلي، اجنايت الأمريكي، بون الألماني، جولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

- أوجستي يتحدث عن مواجهة أجانيت

وعلق أجوستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية عن المشاركة في كأس العالم للأندية قائلا:"

إنه تحد كبير بالنسبة لنا كناد ولأي فريق إفريقي يشارك في تلك البطولة القوية، ولكن في نفس الوقت سنخوض المنافسة بطموح كبير لتقديم أقصى ما لدينا".

وتنطلق أولى مواجهات الأهلي أمام نظيره الأمريكي، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس، هلى شاشة قناة أون تايم سبورت.

- مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة الفارس الأحمر ضمن فرق المجموعة الأولى التي تضم كل من: "سيسي فرانكا البرازيلي، اجنايت بطل منافسات دوري التطوير الأمريكي NBA G League.".