نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الشوطين".. التعاون يتقدم على الرائد بهدفين مقابل هدف بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم التعاون على الرائد بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي في الموسم الحالي.

أحداث الشوط الأول

سجل جواو بيدرو الهدف الأول للتعاون في الدقيقة التاسعة من أحداث الشوط، وفي الدقيقة السادسة عشر، نجح وليد عبد الوهاب الأحمد في إضافة الهدف الثاني للتعاون قبل أن ينجح عمر جونزاليس في تسجيل هدف الرائد الوحيد في الدقيقة ٣٩ من عمر المباراة.

بدأ لاعبو التعاون الشوط الأول بالسيطرة على أحداث المباراة حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول عن طريق بيدرو بعد كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء سددها المهاجم ليتصدى لها حارس المرمى وترتد إلى بيدرو ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل لاعبو التعاون سيطرتهم على مجريات اللعب لينجحوا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق وليد الأحمد بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس وليد الأحمد الذي سدد كرة داخل الشباك.

لاعبو التعاون سيطروا على أحداث الشوط ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الرائد قبل أن ينجح عمر جونزاليس لاعب الرائد في استغلال كرة عرضية من الطرف الأيمن ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك مرمى التعاون.

