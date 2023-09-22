نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من أوسوريو بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة، عقب مواجهة بيراميدز اليوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأبلغ الجهاز الفني لاعبيه بالتدريب غدًا بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المُقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصل كل فريق على أول نقطة له في المسابقة.

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